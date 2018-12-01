Росавиация разрешила самолётам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске

Самолётам, направляющимся на Аляску, чьи воздушные трассы проходят над территорией России, оперативно готовы изменить конечный пункт назначения, сообщили в Росавиации. Это связано с тем, что аэропорт столицы штата Аляска — Анкориджа — из-за недавнего землетрясения работает в чрезвычайном режиме.

— Через Российскую Федерацию проходят воздушные трассы, связывающие страны Юго-Восточной Азии с Североамериканским континентом. В соответствии с действующими международными договорённостями любое изменение промежуточного или конечного пункта назначения должно быть согласовано со службами обслуживания воздушного движения РФ до начала выполнения рейса, — цитирует заявление представителя Росавиации ТАСС.

В сообщении ведомства также уточняется, что через воздушное пространство России транзитом в Анкоридж выполняют полёты от 50 до 60 иностранных пассажирских и грузовых воздушных судов ежесуточно.

По сведениям Геологической службы США, магнитуда сегодняшнего землетрясения на Аляске достигала 7.0. Очаг залегал на глубине 40,9 километра. Эпицентр пришёлся на точку в 13 километров севернее Анкориджа. Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия, разрушено множество зданий, дорог, объявлена опасность цунами.