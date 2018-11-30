Трамп обсудил с президентом Южной Кореи идею второго саммита с КНДР

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин на полях саммита G20 обсудили планы по проведению второго саммита с КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Happening Now-— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 30 ноября 2018 г.
President @realDonaldTrump and South Korean President Moon Jae-in (@moonriver365) meeting at #G20Argentina pic.twitter.com/6G3nnM8EHJ
Отмечается, что лидеры "подтвердили свою приверженность достижению окончательной и полной денуклеаризации" путём "поддержания соблюдения существующего режима санкций".
Напомним, первая в истории встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре 12 июня.
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