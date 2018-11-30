Трамп обсудил с президентом Южной Кореи идею второго саммита с КНДР

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин на полях саммита G20 обсудили планы по проведению второго саммита с КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что лидеры "подтвердили свою приверженность достижению окончательной и полной денуклеаризации" путём "поддержания соблюдения существующего режима санкций".

Напомним, первая в истории встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре 12 июня.