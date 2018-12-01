Захарова назвала действия Киева "геноцидом собственного народа"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что власти Украины подвергают геноциду собственный народ. Так она прокомментировала введение в этой стране военного положения.

— Ведь это геноцид не в адрес россиян, это геноцид в адрес собственного народа, украинцев, которые уже не знают, что ещё им власть преподнесёт, — заявила Захарова в эфире канала "Россия 1".

Напомним, 28 октября на Украине было введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях страны, граничащих с Россией и имеющих выход к морю. Также 30 ноября власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.