Путин предложил использовать G20 как площадку для будущей реформы ВТО

Президент России Владимир Путин, открывая заседание G20, посвящённое рискам и текущему состоянию мировой экономики, предложил использовать саму площадку саммита для обсуждения подходов к реформе ВТО.

— Владимир Владимирович предложил использовать площадку "Группы двадцати" для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере, —цитирует ТАСС шерпу России на саммите стран G20 Светлану Лукаш.

— Путин высказался о том, что необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему, укреплять единые правила игры в этой сфере... Но, безусловно, ВТО остаётся и должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров, в целом в регулировании международной торговли, — добавила Лукаш.

По словам шерпы России на саммите, нынешняя работа Всемирной торговой организации не так эффективна в регулировании новых сфер торговли, таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции. Поэтому организацию нужно модернизировать, в её повестку дня добавлять вопросы, которые регулируются другими региональными организациями.