Более 400 авто заблокированы на дорогах Кубани из-за снегопада — видео

В Краснодарском крае из-за непогоды перекрыто движение на некоторых участках трассы Р-217 "Кавказ". В снежных заторах оказалось 450 автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что в направлении Ставропольского края идёт метель с порывами ветра до 28 м/с. Из-за этого на проезжей части формируются снежные перемёты, которые легковые машины не могу преодолеть. Дальность видимости также сильно снижена.

По имеющейся информации, проблемы с движением транспорта наблюдаются на участке ст. Павловская — г. Тихорецк, где заблокировано около 50 автомобилей.

Кроме того, в Новокубанском районе сразу на пяти участках произошли снежные заносы. Заблокированными оказалось более 400 автомобилей. Более 160 человек, в том числе 144 ребёнка, обратились в пункты обогрева. Которых, к слову, было организовано пять — три стационарных и два мобильных.

Сообщается, что в ликвидации последствий стихии принимают участие 438 человек и 204 единицы техники. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.