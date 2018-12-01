Путин вместо встречи с Трампом проведёт переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря в освободившееся время после отмены встречи с Дональдом Трампом проведёт беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались, однако не уточняется, как именно они поприветствовали друг друга — словами или пожали руки.