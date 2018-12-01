Песков: Отсутствие диалога Москвы и Вашингтона ведёт к росту напряжённости

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что отсутствие диалога Москвы и Вашингтона по острым вопросам ведёт к росту напряжённости.
— Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряжённости это приводит, — заявил Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, вопросы, требующие обсуждения, влияют не только на Россию и США, но также затрагивают интересы европейских и азиатских стран и всего мира в целом.
Также Дмитрий Песков рассказал, что Россия не будет сама инициировать новые переговоры президентов РФ и США, а от запланированной встречи Путина и Трампа на саммите G20 отказался в одностороннем порядке американский лидер.
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