"Надо освобождать". Адвокат Кокорина заявила о новых деталях в деле футболистов

Новые обстоятельства в деле российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина говорят о том, что спортсменов надо освобождать из-под стражи. Об этом заявила адвокат Татьяна Стукалова в "Инстаграме".

— Результаты проведённых в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования, — написала адвокат.

При этом Стукалова уточнила, что более детально раскрыть новые подробности она не может, поскольку дала подписку о неразглашении.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Кокорина и Мамаева.