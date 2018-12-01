Трамп снова заявил о хороших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил об "очень хороших отношениях" с российским лидером Владимиром Путиным, а также выразил надежду на то, что их встреча всё же состоится.

— Я встречусь с ним. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными, — отметил Трамп в интервью радиостанции "Голос Америки".

Напомним, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались. В Кремле отметили, что для планирования новой встречи лидеров необходим обоюдный настрой. А сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.