Снова не с Трампом. На фото в театре на G20 Путин оказался рядом с Меркель

Лидеры стран G20, в том числе президент РФ Владимир Путин, прибыли в оперный театр "Колон", где для глав государств состоится постановка о многообразии Аргентины.

Владимира Путина поприветствовал аргентинский лидер Маурисио Макри с супругой.

Russian Pres Vladimir Putin receives cordial welcome at Teatro Colon from the G20 hosts. pic.twitter.com/c6z0DmxG8g — Mark Knoller (@markknoller) 30 ноября 2018 г.

После этого состоялась церемония фотографирования, на которой Владимир Путин снова оказался далеко от американского президента Дональда Трампа, но рядом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая пропустила основные мероприятия первого дня саммита из-за неполадок самолёта.

Напомним, в ходе первого дня саммита Владимир Путин и Дональд Трамп всё-таки поздоровались. В Кремле отметили, что для планирования новой встречи лидеров необходим обоюдный настрой. А сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.