Джоли и Питт достигли соглашения по вопросу опеки над детьми

Актёры Анджелина Джоли и Бред Питт достигли финального соглашения по вопросу опеки над шестью детьми. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката актрисы.

— Соглашение об опеке было достигнуто несколько недель назад и было подписано обеими сторонами и судьёй. Соглашение, основанное на рекомендациях специалиста по опеке над детьми, устраняет необходимость в судебном разбирательстве. Детали соглашения являются конфиденциальными для защиты интересов детей, — цитирует агентство заявление адвоката Саманты Блей Деджан.

Летом этого года Лайф рассказывал, что суд потребовал от Джоли пересмотреть свой график работы на съёмках продолжения "Малифисенты", из-за которого она уехала в Европу с детьми, а Питт не смог видеться с ними.