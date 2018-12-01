Оппозиция обвинила Порошенко в подготовке к отмене выборов по всей стране

Украинская "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что нынешняя отмена местных выборов в зоне военного положения — это лишь репетиция отмены выборов во всей стране и закрепление "диктаторского режима Порошенко".

В сообщении уточняется, что уже в этом декабре должны были состояться выборы сразу в 10 украинских областях. Именно в этих регионах президент Пётр Порошенко и ввёл военное положение.

— На декабрь были назначены местные выборы. Но обанкротившийся режим отрабатывает на этой территории технологию отмены выборов по всей Украине. Это их последняя надежда, так как у них нет шансов удержать власть демократическим путём, — говорится в сообщении на сайте объединения.

При этом в заявлении депутатов сказано, что нынешняя киевская власть давно не пользуется "ни доверием, ни поддержкой, ни уважением граждан" и готова пойти на всё.

Ранее сам Пётр Порошенко в интервью телеканалу Sky News заверял, что будущие президентские выборы на Украине состоятся несмотря на военное положение.