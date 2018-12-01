Мэй призвала принца Саудовской Аравии принять меры в связи с убийством Хашогджи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила наследнику саудовской короны Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, что он должен принять меры для предотвращения повторения инцидентов, подобных убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис британского премьера.

— Премьер-министр подчеркнула важность привлечения лиц, ответственных за ужасное убийство Джамаля Хашогджи, к ответственности, и важность принятия Саудовской Аравией мер для укрепления уверенности в том, что столь плачевный инцидент не может повториться, — сказано в сообщении пресс-службы Мэй.

По сведениям The Washington Post, ЦРУ назвало наследного принца Саудовской Аравии как раз тем человеком, который и заказал своим спецслужбам убийство оппозиционного журналиста. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала судью из Аргентины арестовать Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда прямо на саммите G20.