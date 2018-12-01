Путин встретился с Си Цзиньпином и пригласил его на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер пригласил своего коллегу посетить РФ и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем году.

— Мы готовимся к вашему визиту в Россию в следующем году. И знаю, что вам уже передали наше предложение осуществить этот визит в привязке к Петербургскому международному экономическому форуму. Прошу вас посмотреть на рабочий график. Если впишется, мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя, — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина.

Си Цзиньпин приглашение принял и в свою очередь пригласил президента России принять участие во втором саммите "Один пояс, один путь" в конце апреля 2019 года.

При этом стороны отметили эффективную работу правительств РФ и КНР и огромный потенциал в российско-китайских отношениях.