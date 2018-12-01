В США предъявили обвинения экс-копу, по ошибке застрелившему соседа

Бывшему офицеру полиции США Амбер Гайджер предъявлены обвинения в убийстве и непредумышленном убийстве, после того как она по ошибке застрелила своего соседа. Об этом сообщает телеканал CNN.

В сентябре 2018 года женщина возвращалась домой, но перепутала квартиры и по ошибке зашла к соседу Ботэму Шему Джину. Увидев его, она подумала, что это грабитель, и выстрелила.

Уже после этого женщина огляделась по сторонам и поняла свою ошибку. Сразу вызвала службу спасения, но это не помогло — мужчина скончался в госпитале.

Отмечается, что девушку задержали только спустя несколько дней после случившегося. После внесения залога в 300 тысяч её выпустили. При этом сторона обвинения настаивает, что суду стоит рассматривать дело по более строгой статье — "Убийство".