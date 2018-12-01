Коллега Меркель предложила закрыть порты для судов РФ из-за конфликта с Украиной

Из конфликта России с Украиной в Керченском проливе Европейскому союзу и США следует рассмотреть вопрос о закрытии своих портов для российских судов, приходящих с побережья Азова и Чёрного моря, заявила в интервью Reuters немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

— Если будет подтверждено, что агрессию проявила Россия... тогда я думаю, что должен быть дан ясный ответ. Одним из возможных ответов может быть, например, блокировка портов ЕС и США для российских судов, пришедших из региона Азовского моря, пока эта конфликтная ситуация с Украиной не будет решена, — рассказала Крамп-Карренбауэр агентству.

56-летную Крамп-Карренбауэр, соратницу Ангелы Меркель по партийному блоку ХДС/ХСС, называют одним из возможных преемников Меркель на должности канцлера ФРГ.

Аналогичное предложение о закрытии портов высказал ранее бывший американский посол на Украине Джон Хербст. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал такое предложение сумасшествием.

Сама канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила ситуацию с задержанием украинских кораблей погранслужбой ФСБ РФ как с Петром Порошенко, так и с Владимиром Путиным. По её словам, после конфликта в Керченском проливе Москву может ждать новый пакет санкций, потому что там не понимают, что соседние с Россией страны имеют право на собственное развитие.