Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже отставного полковника

Отставной австрийский военный, подозреваемый в шпионаже в пользу России, был арестован после того, как суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на отказ от ареста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Зальцбурга.

Напомним, австрийские СМИ сообщили о задержании бывшего военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Позже эту информацию подтвердило Министерство обороны республики.

Сам 70-летний отставной австрийский полковник заявил, что не разглашал госсекретов в ущерб Австрии. А СМИ сообщили, что он мог передать данные о любимых пирожных экс-начальника генштаба австрийской армии.