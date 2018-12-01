Трамп направил федеральную помощь пострадавшей от землетрясения Аляске

Американский президент Дональд Трамп поручил федеральным властям оказать помощь штату Аляска, который в пятницу, 30 ноября, пострадал от семибалльного землетрясения. В сообщении Белого дома сказано, что координировать восстановительные работы будут Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

— Агентство уполномочено находить, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации, — говорится в релизе администрации президента США.

A 7.0 magnitude earthquake hit Alaska on Friday, the United States Geological Survey said, prompting authorities to declare a tsunami warning, which was later canceled. The quake hit about eight miles ... https://t.co/jGh0GHMUCg pic.twitter.com/UfHp5nIjUA — Weather iCom (@Themebar) 1 декабря 2018 г.

Очаг землетрясения залегал на глубине чуть более 40 километров, а эпицентр пришёлся на точку в 13 километрах севернее Анкориджа. Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия: разрушено множество зданий, дорог, объявлена опасность цунами.