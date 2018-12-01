Трамп направил федеральную помощь пострадавшей от землетрясения Аляске

Читайте также

Трамп направил федеральную помощь пострадавшей от землетрясения Аляске

151

Американский президент Дональд Трамп поручил федеральным властям оказать помощь штату Аляска, который в пятницу, 30 ноября, пострадал от семибалльного землетрясения. В сообщении Белого дома сказано, что координировать восстановительные работы будут Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

— Агентство уполномочено находить, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации, — говорится в релизе администрации президента США.

Очаг землетрясения залегал на глубине чуть более 40 километров, а эпицентр пришёлся на точку в 13 километрах севернее Анкориджа. Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия: разрушено множество зданий, дорог, объявлена опасность цунами.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×