Песков рассказал об обращении Коэна в Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии в строительстве небоскрёба в Москве. Его обращение, как и десятки других подобных, пришло на официальную почту. Однако, по словам Пескова, Коэна перенаправили на Петербургский международный экономический форум.

— Мой адрес электронной почты указан публично, — цитирует его ТАСС. — Мы каждую неделю получаем десятки обращений от желающих что-то построить, наладить отношения, просто от граждан, что самое важное.

Далее, по словам Пескова, сотрудники администрации связались с отправителем и перенаправили его на ПМЭФ. Он добавил, что весь разговор длился несколько минут.

Ранее на слушаниях в Сенате США Коэн утверждал, что прекратил заниматься обсуждением строительства Trump Tower в Москве в январе 2016 года. Однако позже в суде он признался в даче ложных показаний и заявил, что продолжал переговоры до июня 2017 года, когда Трамп фактически был кандидатом на пост президента США.