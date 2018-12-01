Британского студента арестовали в Египте за фото военного вертолёта

Студент из британского Манчестера, 19-летний Мухаммад Абулказем, арестован в Египте по подозрению в шпионаже из-за фотографии, на которую попал египетский военный вертолёт. Об этом сообщает Independent со ссылкой на семью молодого человека.

Мухаммад вместе с другом летел из Ливии в Египет. Во время посадки самолёта в аэропорту Александрии они сделали фото, на заднем плане которого оказался взлетающий военный вертолёт.

После этого местные стражи порядка его допросили и задержали. В настоящий момент ему предъявлены обвинения в "сборе информации о военном объекте", студент предстал перед египетским судом. Его друга также арестовали.

Инцидент произошёл ещё 21 ноября, однако родные смогли узнать о случившемся лишь в минувшую пятницу. Правда, никаких подробностей об обвинении или о том, как долго будет длиться судебный процесс, египетская сторона не предоставила.

В ситуацию вмешались представители Министерства иностранных дел Великобритании, дипломаты пытаются получить больше информации от египетских властей, а также разрешение на консульский доступ.