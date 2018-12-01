Порошенко озвучил, когда на Украине может состояться "объединительный собор"

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Порошенко озвучил, когда на Украине может состояться "объединительный собор"

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Фото: ©РИА Новости

Он также рассказал о своих "многочасовых переговорах" с константинопольским патриархом Варфоломеем.

Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что "объединительный собор", в результате которого изберут предстоятеля "объединённой" церкви, состоится в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

— Могу сказать, что он (собор) состоится в середине декабря, а может, и в первой половине декабря, — заявил Порошенко.

Пётр Порошенко рассчитывает до конца года добиться получения томоса об автокефалии для Украины. Но его вручают только предстоятелю "объединённой" церкви, его выбирают на объединительном соборе, дата которого до сих пор не назначена и в котором и отказываются принимать участие священнослужители канонической УПЦ МП.

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