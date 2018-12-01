Более 20 грузовых вагонов перевернулись в Омской области

Более 70 грузовых вагонов сошли с рельсов в Омской области, 21 из них перевернулся. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошёл около 00:50 (21:50 мск) на 537-м километре Свердловской железной дороги.

— Произошёл сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошёл 71 вагон, 50 остались на колёсах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов — это цистерны с мазутом, — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Называевского района.

Отмечается, что разлива нефтепродуктов нет, обошлось без пострадавших и травмированных.