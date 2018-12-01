Трамп заявил, что может ужесточить пошлины против Китая, но не хочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ужесточить пошлины на китайские товары, однако не хочет этого делать. При этом, по его словам, США уже могут похвастаться более мощной экономикой, чем у Китая.

— Я могу удвоить (пошлины), а потом удвоить снова, и они никогда не смогут делать то, что допускали предыдущие президенты, и вы увидите, что произойдёт с Китаем. Но я не хочу этого делать, — сказал Трамп в интервью радиостанции "Голос Америки".

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что вряд ли отменит запланированное в январе повышение пошлин на ряд китайских товаров на 10–25%. В свою очередь в Китае отметили, что не оставят без ответа это решение.