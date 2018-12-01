Подросток разбился при прыжке с парашютом на Сахалине

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Подросток разбился при прыжке с парашютом на Сахалине

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Фото: © flickr/Andy Ciordia

Несовершеннолетний курсант разбился при прыжке с парашютом во время плановых тренировок парашютной секции Центра технических видов спорта на Сахалине, сообщает Sakhalin.info.

По данным СМИ, у него не раскрылся основной парашют, и хотя успел сработать запасной, для приземления не хватило высоты. У курсанта это был первый прыжок после прохождения теоретической подготовки.

Прокуратура начала проверку по факту гибели молодого человека.

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