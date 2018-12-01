В Казани трое детей отравились крысиным ядом в школе

Трёх учащихся одной из школ Казани госпитализировали с признаками отравления крысиным ядом в пятницу, 30 ноября. Управление Роспотребнадзора организовало обследование учебного заведения.
— Выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте, — говорится в сообщении ведомства.
По данным "Татар-информ", врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное.
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