Умер Джордж Буш — старший

С ноября 2017 года он был признан самым долгоживущим в истории президентом Соединённых Штатов.

В возрасте 94 лет скончался 41-й президент США Джордж Буш — старший. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя семьи. О дате и времени похорон будет сообщено позднее.

Буш-старший занимал пост президента в 1989–1993 годах, был вице-президентом при Рональде Рейгане (1981–1989). У него остались пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков. Он пережил свою супругу, которая умерла в апреле 2018 года на 93-м году жизни.