В Красноярском крае столкнулись микроавтобус с детьми и грузовик, есть погибшие

Как стало известно, жертвами аварии стали двое взрослых — это пассажиры автобуса.

В Красноярском крае микроавтобус Volkswagen столкнулся с КамАЗом, который стоял на полосе движения. Как сообщили в управлении МВД по региону, авария произошла сегодня утром на 20-м километре автодороги Дудинка — Алыкель — Норильск.

В микроавтобусе было девять человек, в том числе шестеро детей 13–14 лет. В результате ДТП водитель автобуса и один из пассажиров погибли на месте происшествия. Подростки и ещё одна пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.