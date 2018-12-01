"Потеряли патриота". Барак Обама прокомментировал смерть Джорджа Буша — старшего

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"Потеряли патриота". Барак Обама прокомментировал смерть Джорджа Буша — старшего

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Фото: Flickr/Number 10

Экс-президент США Барак Обама прокомментировал кончину своего предшественника Джорджа Буша — старшего. Обама назвал 41-го президента США патриотом и покорным слугой своей страны.

— Америка потеряла патриота и покорного слугу в лице Джорджа Герберта Уокера Буша. В то время как в наших сердцах сегодня горечь утраты, они также наполнены благодарностью. Наши мысли со всей семьёй Буш этой ночью и всеми, кого вдохновлял пример Джорджа и Барбары, — сказано в заявлении 44-го президента США в его Twitter-аккаунте.

Буш-старший, занимавший пост президента США в 1989–1993 годах, скончался 30 ноября.

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