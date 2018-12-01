Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО — видео

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Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО — видео

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Новая противоракета успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, испытательный пуск был произведён в Казахстане на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

— Боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно проведён очередной испытательный пуск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая противоракета успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

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