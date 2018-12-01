"Вдохновлял поколения". Трамп соболезнует в связи со смертью Буша-старшего

Ранее смерть 41-го президента США прокомментировали Джордж Буш — младший и Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша — старшего. Заявление четы появилось в Twitter главы Белого дома.

— Меланья и я присоединяемся к скорбящему народу, чтобы оплакивать потерю экс-президента Джорджа Буша — старшего, умершего прошлым вечером, — говорится в сообщении.

Они также отметили, что Буш-старший благодаря своей неотъемлемой аутентичности, обезоруживающему остроумию и непоколебимой приверженности вере, семье и стране "вдохновлял поколения соотечественников на государственную службу".

— Вместе с его жизнью, полной служению стране, мы будем помнить президента Буша за его преданность семье — особенно любви всей его жизни, Барбаре, — добавили президент США и первая леди страны.

Как ранее писал Лайф, 41-й президент США Джордж Буш — старший, занимавший этот пост в 1989–1993 годах, скончался 30 ноября. Ранее его смерть прокомментировали Джордж Буш — младший, а также Барак Обама.