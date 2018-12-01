"Студёный дебют зимы". Минувшей ночью температура в Москве опускалась до –15°

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"Студёный дебют зимы". Минувшей ночью температура в Москве опускалась до –15°

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В Подмосковье столбики термометров опускались ниже –20 градусов. Так, в Черустях была зафиксирована температура в –22,2 градуса.

Начало календарной зимы в Москве ознаменовалось усилением морозов. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

— Студёный дебют зимы, — отмечается в сообщении. — В Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимальные термометры показали –15,1 градуса (в Тушино –15,5).

via GIPHY

В области было ещё морозней — местами столбики термометров опускались ниже –20 градусов (холоднее всего было в Черустях, где температура снизилась до –22,2 градуса).

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