"Студёный дебют зимы". Минувшей ночью температура в Москве опускалась до –15°

Начало календарной зимы в Москве ознаменовалось усилением морозов. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".
— Студёный дебют зимы, — отмечается в сообщении. — В Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимальные термометры показали –15,1 градуса (в Тушино –15,5).
В области было ещё морозней — местами столбики термометров опускались ниже –20 градусов (холоднее всего было в Черустях, где температура снизилась до –22,2 градуса).
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