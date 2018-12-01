Харуки Мураками номинирован на премию за худшее описание секса в литературе

Гнев критиков пал на писателя за чрезмерную реалистичность описаний интимной жизни.

Стали известны претенденты на премию за худшее описание секса в литературе 2018 года. Одним из финалистов оказался японский писатель Харуки Мураками, на которого гнев критиков обрушивается вот уже третий раз. Об этом сообщает The Guardian.

Японца обвиняют в чрезмерной реалистичности описаний интимной жизни, а также в использовании слишком большого количества подробностей. Так, в романе "Убийственный командор" Мураками тщательно описывает процесс эякуляции, который был "жестоким и неоднократным". Кроме того, в тексте говорится о невозможности остановить происходящее, в результате чего из героя повествования "выцедило всё до последней капли".

В списке антилидеров оказались также писатели Джеймс Фрей, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уoлл, Джиpаpд Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.