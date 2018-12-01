Пять млн участников. Завершено голосование на конкурсе "Великие имена России"

Наибольшую активность граждане проявили в последние сутки — 30 ноября свои голоса отдали 305,7 тысячи человек.

Завершился финальный этап конкурса "Великие имена России", в рамках которого россияне выбирали дополнительные названия для 47 крупных аэропортов страны. Голосование было остановлено ровно в полночь по московскому времени.

— Финальное голосование завершено. Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала "Россия-1", — рассказали организаторы.

Всего в голосовании приняли участие около пяти миллионов россиян, борьба за имена выдающихся отечественных деятелей была накалённая. Сразу несколько воздушных гаваней претендовали на право называться в честь Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королёва и Фармана Салманова. По данным организаторов, наибольшую активность голосующие проявили в последние сутки: 30 ноября проголосовало 305,7 тысячи, это в разы больше, чем в предыдущие дни.