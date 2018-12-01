Спасти пушистого друга. Водитель достал собаку из горящей машины — видео

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Спасти пушистого друга. Водитель достал собаку из горящей машины — видео

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Из-под капота вырывалось пламя, а салон с рыжим питомцем внутри быстро наполнялся дымом.

В Старом Осколе на парковке торгового центра "Карусель" собака чуть не погибла в загоревшемся автомобиле. Хозяева оставили любимого питомца в салоне, чтобы, предположительно, сделать покупки, когда произошёл пожар.

На кадрах видно, что мужчина и женщина заметили огонь и выбежали, но двери машины оказались заблокированы. Из-под капота вырывалось пламя, а салон с собачкой внутри быстро наполнялся дымом. Однако водитель не растерялся, разбил стекло и спас рыжего питомца.

По словам гражданского журналиста, пожарные приехали на место ЧП спустя семь минут. Огонь был потушен, но автомобиль выгорел наполовину.

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