Спасти пушистого друга. Водитель достал собаку из горящей машины — видео

Из-под капота вырывалось пламя, а салон с рыжим питомцем внутри быстро наполнялся дымом.

В Старом Осколе на парковке торгового центра "Карусель" собака чуть не погибла в загоревшемся автомобиле. Хозяева оставили любимого питомца в салоне, чтобы, предположительно, сделать покупки, когда произошёл пожар.

На кадрах видно, что мужчина и женщина заметили огонь и выбежали, но двери машины оказались заблокированы. Из-под капота вырывалось пламя, а салон с собачкой внутри быстро наполнялся дымом. Однако водитель не растерялся, разбил стекло и спас рыжего питомца.

По словам гражданского журналиста, пожарные приехали на место ЧП спустя семь минут. Огонь был потушен, но автомобиль выгорел наполовину.