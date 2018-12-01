В РПЦ признали Константинополь ответственным за преследование священников УПЦ

Отмечается, что извне сейчас наблюдается грубое вмешательство во внутрицерковные дела органов светского государства.

В РПЦ считают, что "моральную ответственность" за преследование священников на Украине несёт Константинопольский патриархат. Как отметил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, именно по указке Константинополя организуется так называемый объединительный собор.

— Обыски у наместника Киево-Печерской лавры являются одним из многих примеров дискриминации, — приводит слова Якимчука РИА "Новости". — Налицо грубое вмешательство во внутрицерковные дела органов светского государства.

Напомним, Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения "объединительного церковного собора" на Украине. Накануне же стало известно, что СБУ начала обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Как писал Лайф, в Московском патриархате ранее выразили мнение, что обыск может быть частью плана по принуждению епископов канонической церкви к участию в "объединительном соборе".