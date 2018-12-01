Столтенберг назвал Буша-старшего одним из архитекторов эры после холодной войны

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Столтенберг назвал Буша-старшего одним из архитекторов эры после холодной войны

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Джорд Буш-старший в Москве в 1982 году. Фото: ©РИА Новости

По мнению генсека НАТО, будучи президентом, Буш смог воспользоваться историческим моментом.

Джордж Буш — старший оказал влияние на историю, оставшись в памяти как один из архитекторов мирового порядка после холодной войны. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что после падения железного занавеса СССР миру были необходимы политики, у которых было бы видение и воля. Буш-старший показал себя способным и преданным.

— Он воспользовался моментом и оказал влияние на историю. Он останется в памяти как один из архитекторов эры после холодной войны, — написал Столтенберг в Twitter.

Напомним, Джордж Буш — старший скончался сегодня в возрасте 94 лет. В апреле этого года ушла из жизни его супруга Барбара Буш. Они вместе прожили 73 года. Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. За это время Штаты провели военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.

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