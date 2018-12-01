БМП и мазут. При сходе поезда под Омском из вагонов вывалилась военная техника

В результате ЧП в Омской области, где 35 грузовых вагонов сошли с рельсов, на путях оказалась разбросана военная техника. Авария произошла на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги (СвЖД).

Отмечается, что пять из сошедших вагонов являются цистернами с мазутом. Также из вагонов вывалилась бронетехника. На этих кадрах видны, предположительно, перевёрнутые БМП.

В результате ЧП с поездом никто не пострадал, однако движение на дороге из-за ремонтно-восстановительных работ сильно затруднено. С задержкой из Москвы выедут несколько поездов: в Барнаул, Красноярск, Нерюнгри, Абакан, Новокузнецк, Владивосток и Читу.