БМП и мазут. При сходе поезда под Омском из вагонов вывалилась военная техника

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БМП и мазут. При сходе поезда под Омском из вагонов вывалилась военная техника

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Фото: © VK/ ЕКБ НОВОСТИ

В результате ЧП в Омской области, где 35 грузовых вагонов сошли с рельсов, на путях оказалась разбросана военная техника. Авария произошла на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги (СвЖД).

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/ekb_1news" target="_blank">ЕКБ НОВОСТИ</a></p>

Отмечается, что пять из сошедших вагонов являются цистернами с мазутом. Также из вагонов вывалилась бронетехника. На этих кадрах видны, предположительно, перевёрнутые БМП.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/ekb_1news" target="_blank">ЕКБ НОВОСТИ</a></p>

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/ekb_1news" target="_blank">ЕКБ НОВОСТИ</a></p>

В результате ЧП с поездом никто не пострадал, однако движение на дороге из-за ремонтно-восстановительных работ сильно затруднено. С задержкой из Москвы выедут несколько поездов: в Барнаул, Красноярск, Нерюнгри, Абакан, Новокузнецк, Владивосток и Читу.

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