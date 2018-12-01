Впервые за год Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии впервые за год в течение суток не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

— Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, не зафиксировано, — говорится в документе военного ведомства.

Не заключались за прошедшие сутки и соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. К этому времени такие документы подписали уже 234 вооружённых формирования.

Ранее сообщалось, что комплексы ПВО Сирии отразили атаку Израиля.