NASA показало фото загадочного блестящего объекта на поверхности Марса

По мнению учёных, обнаруженный предмет может быть метеоритом, на что указывает его внешность.

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты странный предмет неизвестного происхождения, похожий на блестящий самородок. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Неопознанный объект назвали Little Colonsay — Маленький Колонси в честь острова к северу от Шотландии. Исследователи космического агентства полагают, что найденный предмет может быть метеоритом, на что указывает блеск камня. Однако внешность объекта может быть обманчивой, поэтому для установления происхождения Маленького Колонси потребуется химический анализ.

Инструмент ChemCam на марсоходе, состоящий из камеры, спектрографа и лазера, позволит разбить химлабораторию прямо на Красной планете. Учёные намерены изучить кроме Маленького Колонси ещё найденные на Марсе камни.