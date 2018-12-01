Дипломатическое ми-ми-ми. МИД РФ снежно поздравил с первым днём зимы

Читайте также

Дипломатическое ми-ми-ми. МИД РФ снежно поздравил с первым днём зимы

50

Министерство иностранных дел России разместило в своих аккаунтах в соцсетях поздравление с первым днём зимы, опубликовав "зимний" снимок главы ведомства Сергея Лаврова в окружении крупных падающих снежинок.

— С первым днём зимы! — говорится в сообщении.

Отметим, оригинальный снимок, на который с помощью фоторедактора добавили снег, был сделан в Париже 11 ноября. Тогда глава МИД вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил мероприятия, приуроченные к окончанию Первой мировой войны.

<p>Фото: ©РИА Новости / Алексей Никольский</p>

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×