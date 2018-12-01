Дипломатическое ми-ми-ми. МИД РФ снежно поздравил с первым днём зимы

Министерство иностранных дел России разместило в своих аккаунтах в соцсетях поздравление с первым днём зимы, опубликовав "зимний" снимок главы ведомства Сергея Лаврова в окружении крупных падающих снежинок.
— С первым днём зимы! — говорится в сообщении.
С первым днём зимы!! ❄#МИД #Лавров #Россия #зима #снег #декабрь #холодно #январь #февраль pic.twitter.com/UOwKvHOo5x— МИД России (@MID_RF) 1 декабря 2018 г.
Отметим, оригинальный снимок, на который с помощью фоторедактора добавили снег, был сделан в Париже 11 ноября. Тогда глава МИД вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил мероприятия, приуроченные к окончанию Первой мировой войны.
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