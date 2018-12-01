В Париже полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов"

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В Париже полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов"

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Демонстранты попыталась прорвать кордон, установленный на площади Звезды — Шарля де Голля.

Стычки "жёлтых жилетов" с полицией в центре Парижа продолжаются. Сегодняшнее утро во французской столице началось с применения против демонстрантов гранат со слезоточивым газом. Об этом сообщает BFMTV.

"Жёлтые жилеты" попыталась прорвать полицейский кордон, установленный на съезде с многолучевого кругового перекрёстка на площади Звезды — Шарля де Голля. В ответ на это силовики применили слезоточивый газ. В центр Парижа стянуты значительные силы полиции для разгона протестующих.

Однако демонстранты не собираются расходиться. Они выступают против роста цен на бензин и требуют отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

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