В Париже полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов"

Демонстранты попыталась прорвать кордон, установленный на площади Звезды — Шарля де Голля.

Стычки "жёлтых жилетов" с полицией в центре Парижа продолжаются. Сегодняшнее утро во французской столице началось с применения против демонстрантов гранат со слезоточивым газом. Об этом сообщает BFMTV.

Gilets jaunes: les tensions se concentrent place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées pic.twitter.com/lQ1QD3wSWz — BFMTV (@BFMTV) 1 декабря 2018 г.

"Жёлтые жилеты" попыталась прорвать полицейский кордон, установленный на съезде с многолучевого кругового перекрёстка на площади Звезды — Шарля де Голля. В ответ на это силовики применили слезоточивый газ. В центр Парижа стянуты значительные силы полиции для разгона протестующих.

Gilets jaunes: nouveaux heurts sur les Champs-Elyséeshttps://t.co/4uYgZ7y4Kj — BFMTV (@BFMTV) 1 декабря 2018 г.

Однако демонстранты не собираются расходиться. Они выступают против роста цен на бензин и требуют отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.