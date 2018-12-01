В шаге от медали. Олимпийский чемпион избил снег из-за сломанной на финише палки

Спустя минуту после инцидента спортсмен финишировал без обеих палок и не попал в финал спринта.

Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам, избил снег, разозлившись из-за инцидента, в ходе которого у него сломалась палка. Это произошло во время полуфинального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Видео опубликовано на YouTube-канале FIS Cross Country.

Буквально на последних метрах до финиша шведский спортсмен Калл Халварссон наступил на палку Клебо, сломав её, после чего олимпийский чемпион начал размахивать руками и бить по снегу. Спустя минуту он финишировал без обеих палок и не попал в финал спринта.

Как писал Лайф, ранее Клебо был в шаге от победы в первом старте на Кубке мира, уступив золото россиянину Александру Большунову. Комментируя своё выступление, норвежец заявил, что совершил "детскую ошибку".