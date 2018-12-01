В Европарламенте задумались о приостановке соглашения о партнёрстве с Россией

Также законодатели заявили об угрозе проекта "Северный поток — 2" для единого энергорынка ЕС.

Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному диалогу "только по темам, которые представляют взаимный интерес". Об этом говорится в проекте доклада ЕП по отношениям с Москвой.

— Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы, — говорится в документе.

В докладе уточняется, что Россия и Евросоюз тем не менее "останутся ключевыми партнёрами в обозримом будущем". Однако, по мнению европейских законодателей, сотрудничество с Москвой должно продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для гарантии безопасности и мирного европейского порядка.

Также в докладе говорится о том, что "проект "Северный поток — 2" повышает зависимость ЕС от российского природного газа и угрожает единому энергорынку Евросоюза".