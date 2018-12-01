"Осторожный, но одержимый". Пушков напомнил, каким был Джордж Буш — старший

Ранее стало известно, что бывший американский лидер скончался на 95-м году жизни.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал смерть 41-го президента США Джорджа Буша — старшего. Парламентарий напомнил об отношении бывшего хозяина Белого дома к РФ.

— Экс-президент США Буш-старший был политиком классического американского типа: достаточно осторожный, чтобы не влезать, как его сын, в военные авантюры, но столь же одержимый "новым мировым порядком" во главе с США, — написал парламентарий в "Твиттере".

Пушков напомнил, что Джордж Буш — старший в годы своего президентства давал России обещание не двигать НАТО на Восток. Сенатор заметил, что позже Москва узнала цену этим обязательствам.

Ранее стало известно о смерти 41-го президента США Джорджа Буша — старшего. Политику было 94 года. Его сын, 43-й американский лидер Джордж Буш — младший, от лица своих младших братьев и сестёр заявил, что Буш-старший был человеком с сильнейшим характером и лучшим отцом, о котором можно мечтать.