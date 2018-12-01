Джефф Монсон объявил о решении завершить спортивную карьеру

Впрочем, подобные заявления знаменитый боец ММА уже делал, в том числе два года назад.

47-летний боец смешанного стиля Джефф Монсон сообщил, что в следующем году намерен завершить спортивную карьеру. На пресс-конференции в Уфе он рассказал, что хочет заняться работой тренера.

— У меня точно будет бой в апреле, также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу. После этого я сосредоточусь на обучении детей, — приводит ТАСС слова Монсона.

Впрочем, подобное спортсмен говорил и прежде. Так, в 2016 году он уверял, что последним для него в карьере станет бой против украинца Виталия Опарина.

С тех пор знаменитый боец стал россиянином и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске.