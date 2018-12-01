Президент Туркмении приехал на заседание кабмина на велосипеде

Бердымухамедов рано утром проехался на двухколёсном друге от дворцового комплекса "Огузхан" до здания кабинета министров.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выбрал для поездки на очередное заседание правительства необычный транспорт — велосипед. Об этом сообщает Государственное информационное агентство республики.

Бердымухамедов рано утром проехался на велосипеде от дворцового комплекса "Огузхан" до здания кабинета министров. Расстояние между ними составляет несколько сот метров. Таким образом глава государства подал гражданам пример здорового и активного образа жизни. Бердымухамедов подчеркнул, что регулярные занятия спортом благотворно влияют на здоровье.

На заседании правительства, куда прибыл на двухколёсном друге президент, обсуждалась цифровизация национальной экономики, развитие системы образования и сельскохозяйственные реформы.