В Европарламенте предложили увеличить финансирование российских НПО и блогеров

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В Европарламенте предложили увеличить финансирование российских НПО и блогеров

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Фото: ©РИА Новости/Ирина Калашникова

Отмечается "важность дальнейшей политической и финансовой поддержки" активистов российского гражданского общества.

В Европарламенте предложили увеличить финансовую помощь российским НПО, правозащитникам, блогерам и независимым СМИ. Соответствующий пункт указан в разработанном проекте резолюции об отношениях ЕС и России, который внесла на рассмотрение Комитета по иностранным делам ЕП евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

В документе отмечается "важность дальнейшей политической и финансовой поддержки" активистов российского гражданского общества из существующих внешних финансовых инструментов.

Кроме того, Калниете предложила рассмотреть вопрос о расширении санкций в отношении России, а также создать в ЕС собственный аналог закона Магнитского.

Отметим, в феврале текущего года Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам из своего "списка Магнитского".

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