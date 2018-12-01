"Крупнейшая ошибка". В Сербии осудили Константинополь за действия на Украине

Епископ Ириней отметил, что ранее в личном общении предостерегал вселенского патриарха.

Вмешательство Константинополя в церковные дела на Украине может привести к огромной трагедии. Об этом предупредил епископ Новосадский и Бачский Ириней — пресс-секретарь Священного синода Сербской православной церкви.

— Мы очень сожалеем, что вселенский патриарх лично и Вселенский патриархат как целое сделали, по моему мнению и по мнению большинства наших богословов, крупнейшую ошибку во всей истории Вселенского престола, — подчеркнул епископ.

Представитель Сербского синода отметил, что ранее в личном общении предостерегал константинопольского патриарха Варфоломея от вмешательства в церковные дела на Украине, "потому что это вызовет огромную трагедию". Епископ Ириней выразил сожаление, что, несмотря на предостережения, вселенский патриарх пошёл на этот шаг. По его словам, мнения о причинах данного решения разнятся. Некоторые считают, что это обида на Русскую православную церковь за отсутствие на Соборе на Крите, другие списывают происходящее на давление со стороны Запада.

Напомним, 29 ноября президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что на синоде Вселенского патриархата было принято решение о созыве объединительного Собора и одобрен текст томоса о создании поместной церкви в Незалежной. При этом дату церковного собора на Украине Константинополь назначить пока не смог.