Почти сто россиян не пустили на Украину из-за новых ограничений

Пограничники сообщили, что большинство из них не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину.

Почти за сутки 99 россиян не смогли въехать на Украину из-за новых запретов, введённых властями страны накануне. Об этом сообщили в Государственной пограничной службы соседней страны.

— Всего непосредственно на границе с Россией не было пропущено 99 граждан Российской Федерации. Подавляющее большинство из них не смогли подтвердить цели своей поездки на Украину, часть не имела необходимых документов для въезда на Украину, — сообщил глава пресс-службы ведомства Андрей Демченко.

По его словам, пересечь границу смогли более 780 россиян. Он приводит данные о том, что Россия, со своей стороны, не впустила 40 граждан Украины.

Напомним, накануне на Украине запретили въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Это связано с введением военного положения в приграничных регионах из-за инцидента с украинскими кораблями в Чёрном море.