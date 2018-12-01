Новогодний бонус. Аэроэкспрессы начали перевозить детей до 14 лет за рубль

Праздничная скидка будет действовать полтора месяца, то есть до окончания школьных каникул.

С 1 декабря начала действовать акция "Проезд для детей за 1 рубль" от "Аэроэкспресса", согласно которой маленькие пассажиры смогут пользоваться поездами компании за символическую плату.

— Дети в возрасте до 14 лет могут ездить на аэроэкспрессах за один рубль в период с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года, — сообщила пресс-служба перевозчика.

Чтобы получить скидку, нужно будет предъявить документ, удостоверяющий возраст ребёнка, при покупке билета в терминалах "Аэроэкспресса" в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса на всех маршрутах следования аэроэкспрессов. В компании пояснили, что время проведения акции выбрано не случайно — в период новогодних каникул традиционно увеличивается количество юных пассажиров, путешествующих с родителями.

В пресс-службе также напомнили, что для детей до пяти лет проезд в стандартном классе аэроэкспресса является бесплатным.